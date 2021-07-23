Российские школьники взяли все золото на Международной олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали все пять золотых медалей на 51-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Литве. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Золото взяли все пять участников российской команды — москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин, а также Матвей Князев и Денис Исмагилов из подмосковного Долгопрудного.

Российская команда обновила свой собственный рекорд, который был поставлен в прошлом году. Сборная была создана на базе МФТИ, а ее наставником выступил проректор вуза Артем Воронов.

Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов: «Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним — и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке».

В этом году Международную олимпиаду по физике принимал

Вильнюсский университет. В ней участвовали 368 школьников из 76 стран. Из‑за эпидемиологической ситуации мероприятие проводилось дистанционно.