Участнице Pussy Riot Марии Алехиной продлили домашний арест на полгода

Преображенский суд Москвы продлил на полгода, до января 2022 года, срок домашнего ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутную.

Алехина проходит подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в поддержку Навального и политзаключенных.

Сегодня (23 июля) суд провел предварительное заседание. Рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.