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Участнице Pussy Riot Марии Алехиной продлили домашний арест на полгода

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:41

Преображенский суд Москвы продлил на полгода, до января 2022 года, срок домашнего ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутную.

Алехина проходит подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в поддержку Навального и политзаключенных.

Сегодня (23 июля) суд провел предварительное заседание. Рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.

Всего фигурантами «санитарного дела» стали 12 человек: юрист ФБК* Любовь Соболь, муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и его соратник Дмитрий Барановский, а также глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева и другие.

7 апреля суд отменил домашний арест и назначил запрет определенных действий для Любови Соболь, Люси Штейн и Константина Янкаускаса и Олега Навального. Максимальное наказание по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил» составляет до семи лет тюрьмы, если нарушение по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц. Если обошлось без жертв, то наказание до двух лет ограничения или лишения свободы.

С начала июня участники Pussy Riot подвергаются преследованиям со стороны полиции. По два административных ареста — Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Еще одна участница, Рита Флорес, получила накануне первый арест. После освобождения из СИЗО Никульшина, Софеев и Кузьминых покинули Россию.

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

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