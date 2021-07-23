Участнице Pussy Riot Марии Алехиной продлили домашний арест на полгода

Преображенский суд Москвы продлил на полгода, до января 2022 года, срок домашнего ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутную.
Алехина проходит подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в поддержку Навального и политзаключенных.
Сегодня (23 июля) суд провел предварительное заседание. Рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.
Всего фигурантами «санитарного дела» стали 12 человек: юрист ФБК* Любовь Соболь, муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и его соратник Дмитрий Барановский, а также глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева и другие.
7 апреля суд отменил домашний арест и назначил запрет определенных действий для Любови Соболь, Люси Штейн и Константина Янкаускаса и Олега Навального. Максимальное наказание по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил» составляет до семи лет тюрьмы, если нарушение по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц. Если обошлось без жертв, то наказание до двух лет ограничения или лишения свободы.
С начала июня участники Pussy Riot подвергаются преследованиям со стороны полиции. По два административных ареста — Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Еще одна участница, Рита Флорес, получила накануне первый арест. После освобождения из СИЗО Никульшина, Софеев и Кузьминых покинули Россию.
* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.
** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.