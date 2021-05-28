Полицейских из дела Голунова посадят, на Netflix выйдет «Брат» и другие новости дня

Мосгорсуд приговорил бывших оперативников из дела Ивана Голунова к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Также им нельзя работать и занимать должности в полиции.

За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое — с 44,1 до 83,1 млн рублей. Он получил две премии в размере 40 млн рублей.

Сергей Шойгу показал концепцию музея Вооруженных сил в парке «Патриот». Его площадь составит 150 тыс. квадратных метров — ведомство планирует построить самый крупный музей в мире.

Правительство планирует запретить использование одноразового пластика. Мера может коснуться ватных палочек, пластиковых трубочек и одноразовой посуды.

Документы Стивена Хокинга оцифруют и добавят в библиотеку Кембриджского университета. В архив попали 10 тыс. страниц, в том числе детские письма ученого, его основные научные работы и сценарий «Симпсонов».

О группе The Beatles снимут новый документальный фильм. Он расскажет о путешествии музыкантов в Индию.

Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах. По информации компании, футболист «отказался сотрудничать в добросовестном расследовании».

С 1 июня на Netflix появятся фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Сервис купил права на картины кинокомпании СТВ.

Тодд Филлипс напишет сценарий для сиквела «Джокера». THR пишет, что режиссер заключил сделку с Warner Bros. и уже запустил фильм в разработку.

Kings of Convenience выпустили трек «Fever», «Саммер кома» представила новый альбом «Праздники», Моргенштерн опубликовал пластинку «Million Dollar: Business», а также вышел посмертный альбом DMX «Exodus».

«Отличный Fest» объявил третью волну артистов. На фестивале выступят группы «Кис-кис», «СБПЧ», «Гудтаймс», Ssshhhiiittt!!!, «Радар» и Wildways, а также исполнитель Zoloto.

В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping «Эволюция». Паблик-токи будут посвящены диагностике в онкологии, противостоянию сейсмологов и архитекторов, геному человека.