Полицейских из дела Голунова посадят, на Netflix выйдет «Брат» и другие новости дня

Мосгорсуд приговорил бывших оперативников из дела Ивана Голунова к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Также им нельзя работать и занимать должности в полиции.
За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое — с 44,1 до 83,1 млн рублей. Он получил две премии в размере 40 млн рублей.
Сергей Шойгу показал концепцию музея Вооруженных сил в парке «Патриот». Его площадь составит 150 тыс. квадратных метров — ведомство планирует построить самый крупный музей в мире.
Правительство планирует запретить использование одноразового пластика. Мера может коснуться ватных палочек, пластиковых трубочек и одноразовой посуды.
Документы Стивена Хокинга оцифруют и добавят в библиотеку Кембриджского университета. В архив попали 10 тыс. страниц, в том числе детские письма ученого, его основные научные работы и сценарий «Симпсонов».
О группе The Beatles снимут новый документальный фильм. Он расскажет о путешествии музыкантов в Индию.
Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах. По информации компании, футболист «отказался сотрудничать в добросовестном расследовании».
С 1 июня на Netflix появятся фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Сервис купил права на картины кинокомпании СТВ.
Тодд Филлипс напишет сценарий для сиквела «Джокера». THR пишет, что режиссер заключил сделку с Warner Bros. и уже запустил фильм в разработку.
Kings of Convenience выпустили трек «Fever», «Саммер кома» представила новый альбом «Праздники», Моргенштерн опубликовал пластинку «Million Dollar: Business», а также вышел посмертный альбом DMX «Exodus».
«Отличный Fest» объявил третью волну артистов. На фестивале выступят группы «Кис-кис», «СБПЧ», «Гудтаймс», Ssshhhiiittt!!!, «Радар» и Wildways, а также исполнитель Zoloto.
В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping «Эволюция». Паблик-токи будут посвящены диагностике в онкологии, противостоянию сейсмологов и архитекторов, геному человека.