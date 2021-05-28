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Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили альбом «Человеку человек» 22:27
Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о незаконности показа ЛГБТ-мультфильма «Выход» 21:56
jacques_anthony/Instagram Жак Энтони выпустил альбом «Lilium»
Жак Энтони выпустил альбом «Lilium» 21:11
Гвен Стефани ответила на обвинения в культурной апроприации. Ее осуждали за создание Harajuku Girls 21:10
Полицейских из дела Голунова посадят, на Netflix выйдет «Брат» и другие новости дня 20:36 Дайджест
На редактора Doxa Владимира Метелкина завели второе уголовное дело 20:21
Наследие Стивена Хокинга добавят в библиотеку университета Кембриджа. В архиве более 10 тыс. страниц 19:07
В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль «Science Bar Hopping: Эволюция» 18:57
kingsofconvenience/Instagram Kings of Convenience выпустили трек «Fever». Он войдет в новый альбом группы — первый за 12 лет
Kings of Convenience выпустили трек «Fever». Он войдет в новый альбом группы — первый за 12 лет 17:52
Новая документалка про The Beatles покажет путешествие группы в Индию 17:25
В библиотеке Netflix появятся культовые криминальные боевики Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» 17:21
Марион Котийяр и Адам Драйвер появились в новой песне группы Sparks. Она войдет в мюзикл «Аннетт» 17:06
Правительство намерено запретить одноразовый пластик, включая ватные палочки и трубочки 16:46
kremlin.ru Шойгу показал проект музея Вооруженных сил на 150 тыс. квадратных метров
Шойгу показал проект музея Вооруженных сил на 150 тыс. квадратных метров 16:24
Twitter начал тестировать платную подписку Twitter Blue. Она будет стоить 269 рублей 16:20
Российская «Википедия» заявила о рисках получить статус иноагента 15:13
Группа «Саммер кома» выпустила новый альбом «Праздники». На фитах — Тимур Мизинов и Verbludes 14:53
THR: режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий для продолжения «Джокера» 14:16
Александр Литвинов/Facebook Полицейские из дела Ивана Голунова получили сроки до 12 лет колонии
Полицейские из дела Ивана Голунова получили сроки до 12 лет колонии 13:40
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Полицейских из дела Голунова посадят, на Netflix выйдет «Брат» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:36

Мосгорсуд приговорил бывших оперативников из дела Ивана Голунова к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Также им нельзя работать и занимать должности в полиции.

За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое — с 44,1 до 83,1 млн рублей. Он получил две премии в размере 40 млн рублей.

Сергей Шойгу показал концепцию музея Вооруженных сил в парке «Патриот». Его площадь составит 150 тыс. квадратных метров — ведомство планирует построить самый крупный музей в мире.

Правительство планирует запретить использование одноразового пластика. Мера может коснуться ватных палочек, пластиковых трубочек и одноразовой посуды.

Документы Стивена Хокинга оцифруют и добавят в библиотеку Кембриджского университета. В архив попали 10 тыс. страниц, в том числе детские письма ученого, его основные научные работы и сценарий «Симпсонов».

О группе The Beatles снимут новый документальный фильм. Он расскажет о путешествии музыкантов в Индию.

Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах. По информации компании, футболист «отказался сотрудничать в добросовестном расследовании».

С 1 июня на Netflix появятся фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Сервис купил права на картины кинокомпании СТВ.

Тодд Филлипс напишет сценарий для сиквела «Джокера». THR пишет, что режиссер заключил сделку с Warner Bros. и уже запустил фильм в разработку.

Kings of Convenience выпустили трек «Fever», «Саммер кома» представила новый альбом «Праздники», Моргенштерн опубликовал пластинку «Million Dollar: Business», а также вышел посмертный альбом DMX «Exodus».

«Отличный Fest» объявил третью волну артистов. На фестивале выступят группы «Кис-кис», «СБПЧ», «Гудтаймс», Ssshhhiiittt!!!, «Радар» и Wildways, а также исполнитель Zoloto.

В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping «Эволюция». Паблик-токи будут посвящены диагностике в онкологии, противостоянию сейсмологов и архитекторов, геному человека.

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