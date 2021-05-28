Шойгу показал проект музея Вооруженных сил на 150 тыс. квадратных метров

Министр обороны России Сергей Шойгу представил президенту Владимиру Путину концепцию главного музея Вооруженных сил. Он будет построен в парке «Патриот», сообщается на сайте Кремля.

Музей будет выполнен в форме звезды, а его общая площадь составит 150 тыс. квадратных метров. «Это будет самый крупный музей», — заявил Шойгу. На данный момент самым большим музеем мира считается Лувр — его экспонаты занимают площадь в 73 тыс. квадратных метров.

В музее Вооруженных сил будет представлено 740 тыс. экспонатов, из которых «стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи». В каждом крыле, то есть во всех вершинах звезды, расположатся «своего рода театры», посвященные разных историческим событиям.

«И люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка [даже], а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие», — рассказал глава Минобороны.

«Какой макет красивый, — отметил Путин. — Живой музей».