перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
За сутки в России выявили 9252 случая коронавируса 11:53
Покупатель NFT-видео, где Чарли кусает брата за палец, решил оставить оригинал на ютьюбе 11:20
Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах 10:36
Вышел посмертный альбом DMX «Exodus» 9:25
morgen_shtern/Instagram Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю
Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю 9:13
За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое. В Роскосмосе сказали, что он получил две премии 8:37
Харви Кейтель и Сэм Уортингтон беседуют о гангстерской жизни в трейлере байопика «Лански» 2:14
Украинский стартапер продаст NFT своей ноги, чтобы разработать приложение для диабетиков 1:22
В сети появился новый трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном 0:38
rinasonline/Instagram Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик-4»
Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик-4» 0:00
«Стереолето» анонсировало вторую волну артистов. Среди них — Муся Тотибадзе, OQJAV и «Электрофорез» Вчера в 22:51
«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях Вчера в 22:46
«Хлебозавод» устраивает большой фестиваль «День соседа». Кураторами станут жители соседних районов Вчера в 22:05
Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть Вчера в 22:04
Matt Petit/GettyImages Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году
Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году Вчера в 21:23
В «Главклубе» пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом Вчера в 21:09
Манижа подаст в суд на Wonderzine, фронтмен «Animal Джаз» у Дудя и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
Центр Вознесенского покажет спектакль «Шоп» о колонизации малых народов Севера Вчера в 20:28
Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент Вчера в 19:42
Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Okko Вчера в 19:37
Отключить рекламу

Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:13

Сегодня в полночь Моргенштерн опубликовал новый альбом «Million Dollar: Business». За него рэпер получил еще один миллион долларов от лейбла Atlantic Records Russia. Послушать пластинку можно здесь.

«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за лям баксов, если можно сделать два альбома и забрать два ляма баксов?» — написал Моргенштерн в инстаграме. Второй альбом является более серьезным продолжением первой части — «Million Dollar: Happiness». Обложки двух релизов дополняют друг друга, создавая целостный образ рэпера.

В новом альбоме Алишер (настоящее имя Моргенштерна) рассуждает о выходе не пенсию — «Я когда‑нибудь уйду — выведу с лица тату», в очередной раз подкалывает Оксимирона, а одна из песен начинается вставкой из интервью Юрию Дудю. Релиз уже занял первые строчки в Apple Music и Spotify. По традиции с новым альбомом рэпер выпустил стикеры, которые станут доступны всем пользователям «ВКонтакте» после прослушивания релиза.

Накануне у Алишера вышел новый клип на песню «Pablo». В нем рэпер в образе наркокурьера продает боссу мексиканской мафии виниловую пластинку «Million Dollar: Happiness».

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить