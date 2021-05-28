Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю

Сегодня в полночь Моргенштерн опубликовал новый альбом «Million Dollar: Business». За него рэпер получил еще один миллион долларов от лейбла Atlantic Records Russia. Послушать пластинку можно здесь.

«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за лям баксов, если можно сделать два альбома и забрать два ляма баксов?» — написал Моргенштерн в инстаграме. Второй альбом является более серьезным продолжением первой части — «Million Dollar: Happiness». Обложки двух релизов дополняют друг друга, создавая целостный образ рэпера.

В новом альбоме Алишер (настоящее имя Моргенштерна) рассуждает о выходе не пенсию — «Я когда‑нибудь уйду — выведу с лица тату», в очередной раз подкалывает Оксимирона, а одна из песен начинается вставкой из интервью Юрию Дудю. Релиз уже занял первые строчки в Apple Music и Spotify. По традиции с новым альбомом рэпер выпустил стикеры, которые станут доступны всем пользователям «ВКонтакте» после прослушивания релиза.

Накануне у Алишера вышел новый клип на песню «Pablo». В нем рэпер в образе наркокурьера продает боссу мексиканской мафии виниловую пластинку «Million Dollar: Happiness».