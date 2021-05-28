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THR: режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий для продолжения «Джокера»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:16

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс заключил сделку с Warner Bros. на написание сценария для сиквела. Останется ли он в режиссерском кресле или нет, пока неизвестно. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Информация о возвращении Тодда Филлипса к работе над фильмом появилась в материале THR о самых влиятельных юристах в киноиндустрии. В рейтинге есть запись об адвокате Уоррене Дерне из юридической фирмы Sloane Offer Weber & Dern, клиентами которой являются Зак Снайдер, Эми Полер и Тодд Филлипс. Рекламируя сделки, которые Дерн оформил в последнее время, автор статьи отметил, что «Тодд Филлипс заключил сделку на совместное написание следующей части „Джокера“».

Хотя компания Warner Bros. официально не подтвердила эту информацию, на данный момент это одно из немногих подтверждений того, что сиквел действительно находится в разработке.

Слухи о сиквеле фильма ходят с 2019 года. В репортаже The Hollywood Reporter говорилось, что «у Warners есть варианты продолжения фильма», хотя режиссер Тодд Филлипс высказал обратное. «Нет никакого контракта», — сказал он в интервью IndieWire, но не стал полностью исключать выход второго фильма.

«Джокер-2» от Warner Bros. может быть частью грядущей серии проектов DC. Следующим комиксом DC Comics, который выйдет на большой экран, станет «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с Марго Робби, Джоном Синой и Идрисом Эльбой в главных ролях.

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