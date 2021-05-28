Норвежский дуэт Kings of Convenience выпустил трек «Fever». Он, как и ранее вышедший «Rocky Trail», войдет в новый альбом группы «Peace or Love» — первый за 12 лет.

«„Fever“ — это песня о мире или любви, которая была написана быстрее всего, она родилась из чистого и простого порыва вдохновения. Однако запись и аранжировка, как обычно, были долгим процессом, кульминацией которого стало добавление Эйриком захватывающего фортепианного завершения», — рассказал Эрленн Эйе.