Норвежский дуэт Kings of Convenience выпустил трек «Fever». Он, как и ранее вышедший «Rocky Trail», войдет в новый альбом группы «Peace or Love» — первый за 12 лет.

Трек в духе босса-новы был завершен в феврале 2020 года, однако музыканты представили его только сейчас, в преддверии выхода альбома. Релиз пластинки намечен на 18 июня, а тур в его поддержку запланирован на осень.

Помимо уже опубликованных двух синглов, в «Peace or Love» войдут еще девять песен: «Rumours», «Comb My Hair», «Angel», «Love Is a Lonely Thing», «Killers», «Ask for Help», «Catholic Country», «Sound About It» и «Washing Machine».