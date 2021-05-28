Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах

Компания Nike и бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар разорвали контракт еще в сентябре 2020 года после внутреннего расследования о сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц. Причины разрыва стали известны после публикации статьи The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы. Сообщается, что до окончания контракта оставалось 8 лет.

«Компания Nike прекратила свои отношения со спортсменом, потому что он отказался сотрудничать в добросовестном расследовании заслуживающих доверия утверждений в неподобающем поведении по отношению к сотруднице», — рассказала журналу вице-президент компании Хилари Крэйн.

Сотрудница Nike рассказала друзьям и коллегам, что Неймар пытался склонить ее к сексуальным действиям в своем гостиничном номере в Нью-Йорке в 2016 году, где она помогала координировать мероприятия и логистику для футболиста и его близкого окружения.

Пресс-секретарь футболиста заявила, что Неймар отрицает это обвинение. «Неймар будет энергично защищаться от этих безосновательных нападок в случае предъявления каких‑либо претензий, чего до сих пор не произошло», — говорится в ее заявлении.

В июне 2019 года бразильская модель обвинила Неймара в принудительных действиях сексуального характера. Тогда футболист сказал, что встреча с этой женщиной была по обоюдному согласию, и обвинил ее в попытке вымогательства. Бразильские власти прекратили расследование по этому делу, сославшись на бездоказательность, и обвинили девушку в клевете, вымогательстве и процедурном мошенничестве. После с нее сняли все обвинения. Пресс-секретарь модели заявила, что она придерживается своего заявления о том, что произошло в тот вечер.

Неймар да Силва Сантос подписал контракт с Nike в возрасте 13 лет, а в 2017 году стал самым дорогим игроком в истории футбола после перехода из «Барселоны» в французский клуб «Пари Сен-Жермен». Nike продолжает спонсировать «Пари Сен-Жермен» и сборную Бразилии, поэтому логотип бренда по-прежнему появляется на униформе футболиста.