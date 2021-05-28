Полицейские из дела Ивана Голунова получили сроки до 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывших оперативников московского УВД по ЗАО, подбросивших наркотики Ивану Голунову, на сроки до 12 лет колонии общего режима. Об этом передает «Медиазона».

Ключевой фигурант дела, бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, получил 12 лет лишения свободы. Ранее прокурор запрашивал 16 лет. Ляховцу также запрещено занимать должности в полиции на 5 лет.

Для его экс-подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева запрашивалось по 12 лет. Все они получили 8 лет колонии и запрет на работу в органах полиции.

Единственный фигурант, признавший вину, Денис Коновалов получил 5 лет лишения свободы из 7 запрашиваемых. Запрет на работу в полиции — полтора года. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск Голунова к подсудимым и взыскал по 1 млн рублей с каждого из полицейских, как и требовал прокурор.

Бывшим полицейским вменяются превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК).

Корреспондента отдела расследований «Медузы»* Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в анализах журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Позже выяснилось, что Следственный комитет засекретил абсолютно все материалы этого дела, однако против задержавших Голунова полицейских все-таки возбудили уголовное дело.

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