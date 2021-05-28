В библиотеке Netflix появятся культовые криминальные боевики Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2»

С 1 июня на стриминговой платформе Netflix появятся культовые российские фильмы о бандитских 90-х «Брат» и «Брат-2». На это обратил внимание сервис «Кинопоиск», отметив, что сервис купил права на картины кинокомпании «СТВ».

Главный герой боевика «Брат» — Данила Багров, демобилизованный из армии. Он возвращается в родной город, но жизнь там его не устраивает, и он едет в Петербург к успешному, по слухам, брату. Когда Данила находит брата, оказывается, что тот работает наемным убийцей. С этого момента они оба начинают крутиться в криминальных кругах.