В библиотеке Netflix появятся культовые криминальные боевики Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2»

С 1 июня на стриминговой платформе Netflix появятся культовые российские фильмы о бандитских 90-х «Брат» и «Брат-2». На это обратил внимание сервис «Кинопоиск», отметив, что сервис купил права на картины кинокомпании «СТВ».
Главный герой боевика «Брат» — Данила Багров, демобилизованный из армии. Он возвращается в родной город, но жизнь там его не устраивает, и он едет в Петербург к успешному, по слухам, брату. Когда Данила находит брата, оказывается, что тот работает наемным убийцей. С этого момента они оба начинают крутиться в криминальных кругах.
Во второй части картины Данила Багров встречает своих друзей, одного из которых внезапно убивают. Герой берет брата и отправляется в Америку на поиски киллера. Фотография Данилы попадает в руки русской и американской мафий, и тогда у него начинаются неприятности.
Режиссер обоих фильмов Алексей Балабанов. Главную роль исполнил Сергей Бодров, а его брата — Виктор Сухоруков.
Ранее в линейке Netflix Origianls появились российские фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки», а в конце 2020 года сервис приобрел права на сериал «Эпидемия» за рекордные 1,5 млн долларов. Кроме того, стрим-сервис анонсировал свой первый российский проект — сериал по роману «Анна Каренина» со Светланой Ходченковой в главной роли.