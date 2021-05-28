Вышел посмертный альбом DMX «Exodus»

Вышел новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью. Всего на пластинке 13 треков, один из которых — «Hood Blues» — опубликовали накануне релиза.

На фитах в «Exodus» выступили Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. В треке «Bath Salts» можно услышать Jay-Z и Nas, а на 9-й композиции появился один из сыновей рэпера — Эксодус, что с английского языка переводится как «исход».