Вышел посмертный альбом DMX «Exodus»

Вышел новый альбом DMX «Exodus», который рэпер успел записать перед смертью. Всего на пластинке 13 треков, один из которых — «Hood Blues» — опубликовали накануне релиза.
На фитах в «Exodus» выступили Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. В треке «Bath Salts» можно услышать Jay-Z и Nas, а на 9-й композиции появился один из сыновей рэпера — Эксодус, что с английского языка переводится как «исход».
10 мая продюсер Кассим Дауд Дин, более известный как Swizz Beatz, назвал дату выхода «Exodus». Тогда он сказал, что DMX «был одной из самых чистых и редких душ, которые он когда‑либо встречал». Автором обложки нового альбома стал фотограф и режиссер Джонатан Мэннион.
Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) умер 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.