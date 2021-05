Новая документалка про The Beatles покажет путешествие группы в Индию

О путешествии The Beatles в Индию сняли документальный фильм, пишет NME. Премьера состоится 6 июня на британском кинофестивале Tongues on Fire UK Asian Film Festival, а полноценный релиз запланирован на осень этого года.

«The Beatles and India» — это историческая хроника теплых отношений группы со страной. Соавтором фильма выступил режиссер Аджой Бос, автор книги «Across The Universe: The Beatles in India», и культуролог Пит Комптон. Картина покажет редкие архивные кадры и фотографии, а также представит рассказы очевидцев.