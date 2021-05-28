Правительство намерено запретить одноразовый пластик, включая ватные палочки и трубочки

Правительство предложит Госдуме запретить использование одноразового пластика и неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Под запрет могут попасть ватные палочки, пластиковые трубочки, цветной пластик и одноразовая посуда. Об этом передает РБК со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

На Невском международном экологическом форуме Абрамченко заявила о необходимости появления системы, которая бы возвращала в оборот полезную часть использованного пластика. По ее данным, к 2024 году россияне почувствуют видимый результат, а к 2025-му индустрия сформирует до 1 трлн долларов в год добавленной стоимости.

Вовлекать в оборот правительство планирует до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. К 2030 году, по словам вице-премьера, объем захоронений сократится в два раза.

Ранее Абрамченко уже выступала с подобной идеей. В 2019 году Роспотребнадзор предложил поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов, но предупредил компании о росте расходов.

С 2021 года в Беларуси запрещено использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду в местах общепита.