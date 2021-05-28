За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое. В Роскосмосе сказали, что он получил две премии

Доходы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в 2020 году выросли почти в два раза. В 2019 году он задекларировал 44,1 млн рублей, а в прошлом году — 83,1 млн рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе объяснили, что такой разрыв связан с задержкой в выплате премии. В конце 2019 года Рогозину полагалась премия, но получил ее он только в 2020 году. Денежный бонус за 2020 год пришел вовремя, поэтому в прошлом году он получил две премии за два года. Наблюдательный совет, в котором есть членство у главы организации, выписал ему премии в размере около 40 млн рублей.

Также в декларации Рогозина записаны автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Издание отмечает, что из документа пропал автомобиль Mercedes-Benz S560, которым он пользовался в 2019 году.

В 2020 году Рогозин дал интервью для ТАСС, в котором заявил, что SpaceX Илона Маска не сделала ничего нового, а Tesla переоценена более чем в сто раз.