В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль «Science Bar Hopping: Эволюция»

В Петербурге 30 мая пройдет научно-популярный фестиваль «Science Bar Hopping: Эволюция». Он пройдет сразу на 14 площадках города. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятия фестиваля пройдут в барах, расположенных между Невским проспектом, Фонтанкой и Таврическим садом, а также на территории «Севкабель-порта» на Васильевском острове. В них состоятся лекции ученых: они стартуют в 19.00 и 20.30.

Послушать лекции можно бесплатно, но предварительно нужно зарегистрироваться. Выступления будут посвящены диагностике в онкологии, противостоянию сейсмологов и архитекторов, геному человека. Полный список тем лекций доступен на сайте.

Центральным мотивом фестиваля будет эволюция науки. Ученые проследят за преемственностью научной мысли, поговорят о глубинных технологиях, робототехнике, освоении космоса. Среди участников будут эксперты Роснано, например Денис Шамирян и Олег Кивокурцев.

«Афиша Daily» писала о самых интересных лекциях фестиваля. Среди них — выступления молекулярного биолога Ирины Якутенко и филолога Александра Пиперски.