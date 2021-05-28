В альбом попало 13 треков, включая «Ты где», «Бежать» и «Моя боль». Также в «Праздниках» появились фиты с Тимуром Мизиновым, Татьяной Тютюнниковой и Verbludes.

Российская музыкальная группа «Саммер кома» представила третий студийный альбом «Праздники». Послушать пластинку онлайн можно на всех цифровых площадках.

27 мая группа презентует альбом «Праздники» в московском клубе Powerhouse Moscow.

«Альбом получился в виде своеобразного дневника, рассказывающего, что произошло с нами за последние два года. Приходите слушать о том, как бывает безгранично весело или иногда страшно, больно и одиноко», — поделились музыканты.

Летом 2020 года вышел совместный трек «Саммер комы» и Parks, Squares and Alleys, посвященный неурядицам в дружбе и пустоте, которую образуют ссоры. Спустя пару месяцев появился клип, такой же трогательный, как и сама песня.