«Кис-кис», Zoloto и «СБПЧ»: «Отличный Fest» объявил третью волну артистов

Организаторы фестиваля «Отличный Fest» в Петербурге объявили новую волную артистов. Всего на мероприятии выступит 24 музыканта, часть из которых выбрали на голосовании. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба фестиваля.

Лайн-ап дополнили: группы «Кис-кис», «СБПЧ», «Гудтаймс», Ssshhhiiittt!!!, «Радар» и Wildways, а также исполнитель Zoloto.

На летнем фестивале, который пройдет в культурном кластере «Севкабель-порт» 19 июня, будет три тематические сцены — «Драйв», «Романтика» и «Молодость». На первой выступят Anacondaz, «Нервы», «Кис-Кис», «Рекорд оркестр», «Радар», «Гудтаймс» и WildWays. На второй — «СБПЧ», Zoloto, Алена Швец, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Palina и Сергей Сироткин. На «Молодость» поднимутся Ram, Starcardigan, «Папин Олимпос» и другие артисты.

На территории фестиваля расположатся спортивная и детская площадки, 3 зоны фудкорта, зона променада, библиотека и винтажный маркет. Купить билет на «Отличный Fest» можно здесь.