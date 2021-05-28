Наследие Стивена Хокинга добавят в библиотеку университета Кембриджа. В архиве более 10 тыс. страниц

Документы физика-теоретика Стивена Хокинга оцифруют и добавят в библиотеку Кембриджского университета. Личные вещи, такие как коляски и синтезаторы речи, разместят в Музее науки в Лондоне. Сообщение об этом появилось на сайте университета.

В архив ученого включили более 10 тыс. страниц документов. Среди них детские письма Хокинга, его основные работы, сценарии «Вселенной Стивена Хокинга», «Секретных материалов». Сохранили также сюжет для эпизода «Симпсонов» 1999 года, в котором физик изучает теорию Гомера о пончиковой вселенной.

«Замечательно, что историки науки могут получить представление о том, как Стивен думал о проблемах пространства-времени», — заявил профессор Пол Шеллард, который работал с Хокингом.

Сын ученого Тим Хокинг заявил, что в восторге от идеи сохранить документы отца для будущих поколений, ведь он всегда хотел, чтобы наука была открыта для всех. Некоторые вещи из архива сын физика увидел впервые.

«Это дает необычайное представление об эволюции научной жизни Стивена — от детства до студента-исследователя, от активиста-инвалида до всемирно известного ученого-новатора. Я так благодарна, что семья Хокинга и схема AIL доверили нам этот драгоценный архив», — сказала библиотекарь Кембриджского университета Джессика Гарднер.

AIL (Acceptance in Lieu) — это положение британского налогового законодательства, благодаря которому произведения искусства и объекты наследия могут быть переданы в государственную собственность. Правительство при этом обязано заплатить налог на наследство.

В 2017 году библиотека университета Кембриджа уже cделала цифровую копию диссертации Стивена Хокинга 1965 года и выложила в открытый доступ. Однако желающих прочесть ее было слишком много, сайт не выдержал и временно перестал работать.

Стивен Хокинг родился в Оксфорде в 1942 году, в 20 лет окончил местный Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике. В 1966 году получил докторскую степень по философии в колледже Тринити-холл при Кембриджском университете.

До этого, в 1963 году, у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз; врачи прогнозировали, что ученый проживет еще пару лет. Болезнь, однако, прогрессировала медленнее ожидаемого, поэтому инвалидной коляской Хокинг стал пользоваться только в конце 60-х годов. В 2018 году Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет.

Сферой научного интереса Хокинга было изучение черных дыр и относительности. Он написал множество научных работ: самой известной из них считается «Краткая история времени», о которой он рассказывал «Афише Daily».