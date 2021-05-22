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Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери» 19:07
Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня 18:36 Дайджест
Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали 17:14
Поправки к законопроекту о недопуске «экстремистов» к выборам не отменяют его обратную силу 16:45
Верный друг ЛЕНИНОГОРСК/«ВКонтакте» В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге
В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге 15:46
В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании 15:04
«Я был готов пить, готов принимать наркотики»: принц Гарри рассказал о травме из‑за утраты матери 14:52
РБК: цены на красную икру в России выросли до максимума за 10 лет 14:21
Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов 14:01
С момента вакцинации в мире появилось 9 новых миллиардеров. Их общее состояние — 20 млрд долларов 13:33
Dolphinmusic/Instagram Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес
Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес 13:18
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта 12:52
Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте 12:38
Российская комедия «Хандра» выйдет на HBO 12:25
В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru. Его основатель критиковал Лукашенко 11:36
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 8709 новых случаев коронавируса
В России выявили 8709 новых случаев коронавируса 11:14
США ввели санкции против российских компаний и судов из‑за «Северного потока-2» 10:45
Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих 10:04
Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов 8:55
Создатели «Круэллы» опубликовали видео о музыке в фильме. И представили саундтрек от Флоренс Уэлч 2:42
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Дайджест

Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

В Великом Новгороде полиция сорвала второй форум независимых муниципальных депутатов и задержала Юлию Галямину. Силовики сказали, что участники нарушают санитарные правила.

Законопроект о недопуске «экстремистов» к выборам все же имеет обратную силу. Поправки Клишаса и Крашенинникова ее не отменяют, а только ужесточают закон.

Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов. Но примут его вряд ли — он будет означать выход России из Совета Европы, и значительная часть элиты к этому не готова.

Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов. Они оснащены искусственным интеллектом и способны самостоятельно воевать.

В Беларуси заблокировали российский сайт Sports.ru. Его основатель Дмитрий Навоша неоднократно критиковал Лукашенко и белорусских силовиков.

С 1 июля 14-летним гражданам и иностранцам, получающим российский паспорт впервые, будут вручать Конституцию. В правительстве считают, что это повысит уровень патриотического воспитания.

После начала вакцинации от COVID-19 девять человек стали миллиардерами. В сумме они разбогатели почти на 20 млрд долларов за счет роста прибыли фармацевтических компаний.

На Замоскворецкой линии метро в Москве пустили поезд, разрисованный уличными художниками. Он будет курсировать до сентября, а потом может стать арт-объектом — это решат горожане на голосовании.

Православные активисты нашли в клипе Моргенштерна «Новая волна» признаки оскорбления чувств верующих. Теперь проверкой займется прокуратура — она уже отправила ролик на психолого-лингвистическую экспертизу.

«Хандра» Алексея Камынина выйдет на HBO Go под международным названием «Russian Spleen». Комедию увидят подписчики сервиса из стран Восточной Европы.

Леди Гага поделилась подробностями изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет. Она сказала, что забеременела после случившегося и пережила психическое расстройство.

Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес, а Lil Nas X опубликовал трогательный клип на песню «Sun Goes Down».

Крейг Гиллеспи рассказал, какую музыку можно будет услышать в «Круэлле»: от песен культовых групп 70-х до оригинального саундтрека «Call Me Cruella» от Florence and the Machine.

Билли Айлиш анонсировала масштабный гастрольный тур в поддержку будущего альбома «Happier Than Ever». Певица намерена дать 55 концертов в США, Канаде, Великобритании и еще нескольких европейских странах.

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