Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня

В Великом Новгороде полиция сорвала второй форум независимых муниципальных депутатов и задержала Юлию Галямину. Силовики сказали, что участники нарушают санитарные правила.

Законопроект о недопуске «экстремистов» к выборам все же имеет обратную силу. Поправки Клишаса и Крашенинникова ее не отменяют, а только ужесточают закон.

Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов. Но примут его вряд ли — он будет означать выход России из Совета Европы, и значительная часть элиты к этому не готова.

Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов. Они оснащены искусственным интеллектом и способны самостоятельно воевать.

В Беларуси заблокировали российский сайт Sports.ru. Его основатель Дмитрий Навоша неоднократно критиковал Лукашенко и белорусских силовиков.

С 1 июля 14-летним гражданам и иностранцам, получающим российский паспорт впервые, будут вручать Конституцию. В правительстве считают, что это повысит уровень патриотического воспитания.

После начала вакцинации от COVID-19 девять человек стали миллиардерами. В сумме они разбогатели почти на 20 млрд долларов за счет роста прибыли фармацевтических компаний.

На Замоскворецкой линии метро в Москве пустили поезд, разрисованный уличными художниками. Он будет курсировать до сентября, а потом может стать арт-объектом — это решат горожане на голосовании.

Православные активисты нашли в клипе Моргенштерна «Новая волна» признаки оскорбления чувств верующих. Теперь проверкой займется прокуратура — она уже отправила ролик на психолого-лингвистическую экспертизу.

«Хандра» Алексея Камынина выйдет на HBO Go под международным названием «Russian Spleen». Комедию увидят подписчики сервиса из стран Восточной Европы.

Леди Гага поделилась подробностями изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет. Она сказала, что забеременела после случившегося и пережила психическое расстройство.

Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес, а Lil Nas X опубликовал трогательный клип на песню «Sun Goes Down».

Крейг Гиллеспи рассказал, какую музыку можно будет услышать в «Круэлле»: от песен культовых групп 70-х до оригинального саундтрека «Call Me Cruella» от Florence and the Machine.

Билли Айлиш анонсировала масштабный гастрольный тур в поддержку будущего альбома «Happier Than Ever». Певица намерена дать 55 концертов в США, Канаде, Великобритании и еще нескольких европейских странах.