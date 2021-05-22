Российская комедия «Хандра» выйдет на HBO

Комедия Алексея Камынина «Хандра» выйдет на платформе HBO Go. Для международного стриминга картина получила название «Russian Spleen», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

С 12 июня фильм смогут посмотреть подписчики сервиса из Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии и Польши. Ранее сообщалось, что HBO купила права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой.

«Хандра» — очень сказочное кино по мотивам реальных злоключений в Москве 30-летних миллениалов с Тарковским, Чиповской, закладками и православием. В главных ролях — Михаил Тройник, Данила Якушев и Кирилл Ковбас. Они играют трех друзей, которые делят съемную квартиру: провинциала Деню, диджея Виталика и режиссера Лешу.

В российский прокат картина вышла 1 октября 2020 года. Она также была участником 31-го фестиваля «Кинотавр».