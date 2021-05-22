Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали

В Великом Новгороде полицейские пришли на форум независимых муниципальных депутатов «Земский съезд» и попросили участников покинуть помещение из‑за нарушения санитарных норм. Задержанными оказались муниципальный депутат Юлия Галямина и петербургский депутат Виталий Боварь, передает «МБХ медиа». Трансляция также ведется на ютьюб-канале Галяминой.

В зал собрания зашел начальник городского УМВД Сергей Максимов и сказал, что собравшиеся нарушают указ губернатора о коронавирусных ограничениях. Галямина ответила, что участники съезда собрались в нескольких комнатах по 25 человек, а в требованиях указано, что допустимая численность участников частных мероприятий — до 30. После этого ее задержали.