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Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:14

В Великом Новгороде полицейские пришли на форум независимых муниципальных депутатов «Земский съезд» и попросили участников покинуть помещение из‑за нарушения санитарных норм. Задержанными оказались муниципальный депутат Юлия Галямина и петербургский депутат Виталий Боварь, передает «МБХ медиа». Трансляция также ведется на ютьюб-канале Галяминой.

В зал собрания зашел начальник городского УМВД Сергей Максимов и сказал, что собравшиеся нарушают указ губернатора о коронавирусных ограничениях. Галямина ответила, что участники съезда собрались в нескольких комнатах по 25 человек, а в требованиях указано, что допустимая численность участников частных мероприятий — до 30. После этого ее задержали.

Боваря задержали во время его выступления. Он сообщил, что предположительно его и Галямину везут в городское управление полиции. Что вменяют задержанным участникам, неизвестно.

Во время визита на «Земский съезд» полковник полиции Максимов пригрозил участникам административные делами, пишет «Медиазона». Прекращать мероприятие организаторы отказались.

«Земский съезд» должен был пройти 22 и 23 мая. Провести его в Великом Новгороде решили после того, как в марте полиция разогнала форум независимых муниципальных депутатов в Москве. Тогда причиной задержаний стало «участие в деятельности нежелательной организации».

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