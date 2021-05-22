Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов

Депутаты Госдумы подготовят законопроект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов. Об этом изданию «Подъем» заявил замглавы комитета по строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он отметил, что в ближайшее время принять подобный проект будет очень трудно, поскольку он означает выход России из Совета Европы. Фракция «Справедливая Россия», в которой состоит Емельянов, неоднократно вносила подобную инициативу в ГД, но ее каждый раз отклоняли.

«Эта идея [вернуть смертную казнь для педофилов, — Прим. ред.] получает все большую поддержку в обществе, но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы. Значительная часть нашей элиты к этому не готова», — констатирует парламентарий.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов подняла в интервью РИА «Новости» детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она заявила, что почти 100% насильников малолетних совершают подобное преступление вновь. Если же общество пока не готово к возвращению смертной казни, то педофилов необходимо лишать свободы пожизненно, а их труд использовать на благо общества, добавила она.

В этом же интервью Мишонова назвала аниме реальной угрозой для жизни детей. Она связала попытку суицида двух девочек из Химок с тем, что они увлекались аниме. В Японии подобные мультфильмы идут с маркировкой «18+», а в России доступны детям на ютьюбе, говорит омбудсмен, добавляя, что «герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь».

В конце 2019 года после убийства 9-летней девочки в Саратове депутаты уже обсуждали возвращение смертной казни для педофилов. В опросе, проведенном ФОМ, 68% россиян выступили за отмену моратория на смертную казнь для таких преступников. В Госдуме рекомендовали не отменять мораторий.

В 1997 году Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предписывает отмену смертной казни. Последний раз приговор к такой высшей мере наказания вынесли в 1996 году убийце 11 детей Сергею Головкину.