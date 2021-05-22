Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте

Леди Гага рассказала в шоу Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого ты не видишь» новые подробности изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет. Певица сказала, что забеременела после случившегося и пережила психическое расстройство.

По словам Гаги, ее изнасиловал музыкальный продюсер, с которым она работала. Его имя артистка раскрывать не стала, заявив, что больше не хочет встречаться с этим человеком. Гага говорит, что продюсер попросил ее снять одежду, а когда она отказала, пригрозил «сжечь всю музыку» певицы.

«Они не останавливались, они все время просили меня, я просто застыла и даже не помню», — описала инцидент Гага. Она добавила, что человек, который ее изнасиловал, оставил ее беременной на углу.

По словам артистки, после случившегося у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. «Сначала я почувствовала настоящую боль, а затем все онемело. Потом я болела на протяжении недель, и недель, и недель. И я поняла, что это была такая же боль, как та, что я чувствовала, когда этот человек, который изнасиловал меня, бросил меня беременную на углу недалеко у дома родителей», — сказала она.

Впервые об изнасиловании Леди Гага рассказала в интервью радиоведущему Говарду Стерну семь лет назад. Артистка говорила, что преступление вдохновило ее на запись песни «Swine» («Скотина»). Через два года после пережитого насилия певица выпустила свой дебютный альбом «The Fame», оказавшийся на первых строчках мировых чартов и принесший ей мировую известность.