перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге 15:46
В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании 15:04
«Я был готов пить, готов принимать наркотики»: принц Гарри рассказал о травме из‑за утраты матери 14:52
РБК: цены на красную икру в России выросли до максимума за 10 лет 14:21
Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов 14:01
С момента вакцинации в мире появилось 9 новых миллиардеров. Их общее состояние — 20 млрд долларов 13:33
Dolphinmusic/Instagram Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес
Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес 13:18
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта 12:52
Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте 12:38
Российская комедия «Хандра» выйдет на HBO 12:25
В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru. Его основатель критиковал Лукашенко 11:36
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 8709 новых случаев коронавируса
В России выявили 8709 новых случаев коронавируса 11:14
США ввели санкции против российских компаний и судов из‑за «Северного потока-2» 10:45
Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих 10:04
Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов 8:55
Создатели «Круэллы» опубликовали видео о музыке в фильме. И представили саундтрек от Флоренс Уэлч 2:42
billieeilish/Instagram Билли Айлиш анонсировала мировой тур. В 2022 году она выступит в Германии и Франции
Билли Айлиш анонсировала мировой тур. В 2022 году она выступит в Германии и Франции 1:56
Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он плачет на выпускном 0:56
В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды 0:24
Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно Вчера в 23:28
Отключить рекламу

Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте

Семён Гудошников
Сегодня в 12:38

Леди Гага рассказала в шоу Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого ты не видишь» новые подробности изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет. Певица сказала, что забеременела после случившегося и пережила психическое расстройство.

По словам Гаги, ее изнасиловал музыкальный продюсер, с которым она работала. Его имя артистка раскрывать не стала, заявив, что больше не хочет встречаться с этим человеком. Гага говорит, что продюсер попросил ее снять одежду, а когда она отказала, пригрозил «сжечь всю музыку» певицы.

«Они не останавливались, они все время просили меня, я просто застыла и даже не помню», — описала инцидент Гага. Она добавила, что человек, который ее изнасиловал, оставил ее беременной на углу.

По словам артистки, после случившегося у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. «Сначала я почувствовала настоящую боль, а затем все онемело. Потом я болела на протяжении недель, и недель, и недель. И я поняла, что это была такая же боль, как та, что я чувствовала, когда этот человек, который изнасиловал меня, бросил меня беременную на углу недалеко у дома родителей», — сказала она.

Впервые об изнасиловании Леди Гага рассказала в интервью радиоведущему Говарду Стерну семь лет назад. Артистка говорила, что преступление вдохновило ее на запись песни «Swine» («Скотина»). Через два года после пережитого насилия певица выпустила свой дебютный альбом «The Fame», оказавшийся на первых строчках мировых чартов и принесший ей мировую известность.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Стефани Джерманотта
принц Гарри
Говард Стерн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить