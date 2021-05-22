Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом на марафоне «Новое знание» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — приводит его слова РИА «Новости».

Шойгу добавил, что в России идет большая работа и в области «оружия завтрашнего дня». О каком именно виде вооружений идет речь, он не уточнил.

В апреле глава Минобороны говорил, что в России ведутся научно-исследовательские работы по созданию новых роботов. Оснащение армии робототехническими средствами он назвал одним из приоритетных направлений своей работы.

Современные технологии соседствуют в российских вооруженных силах с традиционными техниками выживания. Недавно Шойгу заявил, что для подготовки спецназа ведомство привлекло старообрядцев, живущих в тайге.