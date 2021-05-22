Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих

Московская прокуратура даст правовую оценку клипа Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на предмет оскорбления чувств верующих. Для этого ролик направили на психолого-лингвистическую экспертизу, пишет ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

Результаты исследования ожидаются не ранее IV квартала 2021 года. Оснований для принятия немедленных мер реагирования в прокуратуре не нашли.

С просьбой проверить клип Моргенштерна и DJ Smash обращались глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и православные активисты из движения «Сорок сороков». Первый просил проверить ролик на экстремизм и заблокировать его. Активисты усмотрели в видео признаки оскорбления чувств верующих.

«Новая волна» — ремейк танцевального хита нулевых, вышедший в начале апреля. В нем Моргенштерн и DJ Smash в образе католических священников устраивают вечеринку в храме устраивают вечеринку в храме, чтобы скрасить последние минуты жизни прихожан перед наступлением апокалипсиса.

Ролик начинается с дисклеймера, что видео носит развлекательный характер, а артисты не хотят задеть ничьих чувств. «Мы не употребляем и не пропагандируем употребление психотропных веществ. Присутствуют ненормативная лексика и сцены сексуального характера. Строго 18+. Все персонажи вымышлены, и действие происходит в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез», — говорится в предупреждении.

В последнее время российские общественники и правоохранительные органы проявляют повышенный интерес к творчеству Моргенштерна. ФАС завела дело на артиста из‑за «непристойного» ролика для Альфа-банка, а МВД — административное дело о пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и «Family».