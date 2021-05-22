После роста акций фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19, в мире появилось как минимум 9 новых миллиардеров. Их совокупное состояние оценивается в 19,3 млрд долларов, сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные альянса People’s Vaccine Alliance.

В Oxfam посчитали, что этой суммы хватит для вакцинации около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, но в действительности они получили только 0,2% от общемирового объема вакцин. «Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и в первую очередь должны быть глобальным общественным благом, а не возможностью для получения частной прибыли», — заявила менеджер здравоохранения организации Энн Марриотт.

В первую тройку списка миллиардеров попали гендиректор Moderna Стефан Бансель (4,3 млрд долларов), сооснователь и руководитель BioNTech Угур Шахин (4 млрд) и иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд). Остальные места между собой разделили производитель упаковки для Moderna Хуан Лопес-Бельмонте, соучредитель китайской CanSino Biologics Чжу Тао и вице-президенты CanSino Biologics.

«Эти миллиардеры — лицо огромной прибыли, которые получают многие фармацевтические корпорации от монополии на вакцины», — заключила Энн Марриотт.

В апреле генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о неудаче в обеспечении равного доступа к вакцинам и призвал страны с избыточным количеством препарата поделиться со странами, где их дефицит.

По последним данным количество заразившихся коронавирусом превысило 166,1 млн человек, 3,4 млн из них умерли. На первом месте по числу заражений США (33 млн), на втором — Индия (26,2 млн).