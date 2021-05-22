Поправки к законопроекту о недопуске «экстремистов» к выборам не отменяют его обратную силу

Поправки депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, внесенные ко второму чтению в законопроект о недопуске «экстремистов» к выборам, не отменяют его обратную силу. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, ознакомившаяся с текстом поправок.

Накануне Клишас заявил, что ограничение на право избираться не будет распространяться на тех, кто оказывал помощь экстремистской организации в период, «когда деятельность организации под такие признаки не подпадала». В самих поправках этого пункта нет, более того речь не идет о людях, которые покинули организацию до признания ее экстремистской — суд может установить, что ее деятельность подпадала под экстремизм и до этого.

«Участие в деятельности экстремистской организации представляет собой длящееся преступление — многократное, систематическое совершение противоправных деяний. Эти действия могли начать совершаться намного раньше того момента, когда был вынесен приговор суда», — говорится в комментариях сенатора.

Би-би-си отмечает, что в законопроекте не указано, в какой момент избирательной кампании и в какие сроки суд должен будет рассмотреть, причастен ли баллотирующийся политик к экстремистам. Кроме того, там нет исчерпывающего списка критериев причастности, а потому неясно, насколько действительно снижаются риски людей, помогавшим организации, признанной экстремистской.

Напротив, поправки Клишаса и Крашенинникова ужесточают закон, поскольку запрещают причастным к экстремистским организациям участвовать не только в федеральных выборах, но и в региональных.

Первое чтение законопроект о недопуске к выборам причастных к экстремистским организациям прошел 18 мая. Когда будет второе, пока неизвестно, на сайте Госдумы до сих пор нет его текста с поправками Клишаса и Крашенинникова.

Если проект примут, он может угрожать всем, кто работал или помогал организациям Алексея Навального, в том числе перечисляя им деньги. 16 апреля прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан* и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание по делу намечено на 9 июня.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.