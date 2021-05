Создатели «Круэллы» опубликовали видео о музыке в фильме. И представили саундтрек от Флоренс Уэлч

Он признался, что зрители смогут услышать в фильме отрывки из культовых композиций The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Дэвида Боуи, Дорис Дэй, Тины Тернер, Нины Симон, The Animals, Джуди Гарленд, The Animals, Supertramp, Bee Gees, The Clash, Black Sabbath и The Doors.

«Я знал, что будет много музыки. Думаю, мы добавили 48 песен», — рассказал Гиллепси. Кинематографист также рассказал, как он предложил исполнительнице главной роли Эмме Стоун спеть в одном из эпизодов песню Нэнси Синатры «These Boots Are Made For Walking».

Также команда проекта презентовала новый саундтрек к фильму — его записала британская группа Florence and the Machine. Песня называется «Call Me Cruella», она появилась в интернете одновременно с роликом о музыке в фильме.