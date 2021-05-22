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Создатели «Круэллы» опубликовали видео о музыке в фильме. И представили саундтрек от Флоренс Уэлч

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:42

В сети появился ролик, в котором создатели фильма «Круэлла» рассказывают о музыкальном оформлении своей картины. Видео можно найти на ютьюб-канале Movieclip Trailers.

В двухминутном сюжете режиссер ленты Крейг Гиллеспи, ранее снявший «Тоня против всех», делится тем, как он подбирал звуковое сопровождение кино. «1970-е в Лондоне — это настоящее сокровище музыки», — отметил постановщик.

Он признался, что зрители смогут услышать в фильме отрывки из культовых композиций The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Дэвида Боуи, Дорис Дэй, Тины Тернер, Нины Симон, The Animals, Джуди Гарленд, The Animals, Supertramp, Bee Gees, The Clash, Black Sabbath и The Doors.

«Я знал, что будет много музыки. Думаю, мы добавили 48 песен», — рассказал Гиллепси. Кинематографист также рассказал, как он предложил исполнительнице главной роли Эмме Стоун спеть в одном из эпизодов песню Нэнси Синатры «These Boots Are Made For Walking».

Также команда проекта презентовала новый саундтрек к фильму — его записала британская группа Florence and the Machine. Песня называется «Call Me Cruella», она появилась в интернете одновременно с роликом о музыке в фильме.

В российском прокате «Круэлла» появится 3 июня, а в США релиз состоится 28 июня одновременно в кино и на стриминговом сервисе Disney+. Уже сейчас можно посмотреть трейлер картины.

По сюжету главная героиня — сирота по имени Эстелла, оказавшаяся одна в Лондоне в 12 лет. Девушка мечтает стать модельером и начинает свою карьеру. Узнать о первых отзывах западных кинокритиков на «Круэллу» можно из нашего материала.

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