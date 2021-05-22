Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес

У электронного проекта Механический пес Андрея Лысикова (Дельфин) вышел новый альбом «Розовый 505.85 nm». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Тематически релиз продолжает предыдущую пластинку Механического пса «Температура горения бумаги». В ней также антиутопические настроения литературы XX века сочетаются с электронными синтезаторами и драм-машинами.

Треки с новой пластинки сопровождаются роботизированными фразами, вроде «Страшно», «Помогите», «Опасность». Они же являются названиями композиций.