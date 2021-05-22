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Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес

Семён Гудошников
Сегодня в 13:18

У электронного проекта Механический пес Андрея Лысикова (Дельфин) вышел новый альбом «Розовый 505.85 nm». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Тематически релиз продолжает предыдущую пластинку Механического пса «Температура горения бумаги». В ней также антиутопические настроения литературы XX века сочетаются с электронными синтезаторами и драм-машинами.

Треки с новой пластинки сопровождаются роботизированными фразами, вроде «Страшно», «Помогите», «Опасность». Они же являются названиями композиций.

Дебютный альбом Механического пса «Температура горения бумаги» вышел в августе 2020 года. Он полон цитат и отсылок к роману фантаста Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту».

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