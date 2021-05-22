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Билли Айлиш анонсировала мировой тур. В 2022 году она выступит в Германии и Франции

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:56

Американская певица Билли Айлиш анонсировала мировой тур в поддержку грядущего альбома «Happier Than Ever», который выйдет 30 июля 2021 года. На гастроли артистка отправится в сентябре. Об этом она сообщила на своем сайте.

В сентябре, октябре, феврале, марте и апреле Айлиш будет выступать в разных штатах США, а также в канадских городах Монреале, Торонто и Ванкувере. А летом организует концерты в Европе.

Шоу запланированы с 3 июня по 2 июля в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии. Билеты на европейские шоу можно приобрести с 25 мая 2020 года после предзаказа пластинки «Happier Than Ever».

В конце апреля Билли Айлиш завела новый аккаунт в тиктоке. В нем она выложила тизер клипа, который выполнен в том же стиле, что и обложка анонсированной пластинки. Следом за этим она выпустила сингл «Your Power» об абьюзивных отношениях.

В клипе на песню певица появилась в объятиях огромной змеи. В мае Айлиш опубликовала фотокнигу, а также оказалась на обложке Vogue в необычном откровенном образе — поклонники отнеслись к эксперименту неоднозначно.

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