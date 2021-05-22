В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании

На Замоскорецкой линии московского метро начал курсировать поезд, посвященный культуре граффити. О запуске тематического состава с рисунками современных художников объявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поезд будет ездить до сентября этого года, а после «уйдет на списание», уточняет «Интерфакс». Лискутов добавил, что после того, как «поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом». Варианты дальнейшего использования состава чиновник предложил решить осенью на голосовании или присылать предложения специальному боту.

Заммэра попросил других уличных художников присылать свои работы боту в телеграме. Он подчеркнул, что департаменту транспорта важно узнать мнение об этом поезде и о возможном продолжении этой акции.

В июле прошлого года Дептранс Москвы предложил художникам оформить один поезд московской подземки тематическими граффити о коронавирусе. Свою акцию московские власти назвали «крутой альтернативой» граффити Бэнкси в метро Лондона.