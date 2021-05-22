В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru. Его основатель критиковал Лукашенко

Министерство информации Беларуси ограничило доступ на территории республики к российскому изданию Sports.ru. Об этом сообщает «Медиазона».

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «О средствах массовой информации». Как отмечает Tribuna.com, у некоторых белорусских пользователей сайт до сих пор открывается.

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой Александра Лукашенко и действий белорусских силовиков. В прошлом августе он создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из‑за участия в протестах. После блокировки в республике Tut.by медиаменеджер высказался в поддержку новостного портала.

Другой ресурс Навоши — Tribuna.com — заблокирован в Беларуси с прошлого года.