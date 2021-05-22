Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта

С 1 июля гражданам, получающим российский паспорт в первый раз, будут вручать экземпляр Конституции. Изменения в закон внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства.

Решение касается 14-летних граждан и иностранцев, получающих российское гражданство. Согласно утвержденному постановлению, такая мера повысит уровень патриотизма и уважения к государственной символике.

Первым вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом поставил президент Владимир Путин по итогам встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в документ.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в прошлом году — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали.