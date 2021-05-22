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Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он плачет на выпускном

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Американский рэпер Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он появляется сразу в двух образах — одинокого подростка и его ангела-хранителя.

В видео молодой человек, подрабатывающий в закусочной, идет на выпускной бал. Там он не находит себе компанию и, плача, запирается в туалете. На помощь герою приходит ангел-хранитель: он внушает парню уверенность в себе — и отправляет его на танцпол.

В тексте песни Lil Nas X рассказывает о сомнениях и печалях, которые одолевали его в юности. «Эти гейские мысли всегда будут преследовать меня. Я молился, чтобы бог забрал их», — признается артист.

«С десяти лет мне было одиноко. Были друзья, но они задирали меня. Всегда задавался вопросом: „Почему у меня такие большие губы?“. Был ли я слишком черным? Могут ли они чувствовать мои страхи?», — поет он.

В песне Lil Nas X говорит, что сегодня он счастлив, что он «совершил прыжок веры» и теперь хочет, чтобы поклонники им гордились. В инстаграме музыкант сказал, что «Sun Goes Down» — особенная композиция для него, и поблагодарил слушателей за любовь.

После выхода прошлого клипа на песню «Montero (Call Me by Your Name)» Lil Nas X написал письмо к 14-летнему себе. В нем он объяснил, почему решил открыто говорить и петь о своей личной жизни. «Это откроет двери для многих других квир-людей», — отметил он.

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