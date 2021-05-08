КПСС идет в Госдуму, документы о смерти Кобейна рассекретили и другие новости дня

Первый канал оштрафовали за использование видео СМИ-иноагента «Настоящее время» без соответствующей маркировки. Телевещателя обязали выплатить 30 тыс. рублей.

Рэпер Слава КПСС собрался баллотироваться в Госдуму. Он рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру от партии «Зеленая альтернатива».

Спецслужбы США и Великобритании подготовили рекомендации по защите от российских хакеров. Они советуют вовремя обновлять ПО и использовать двухэтапную аутентификацию.

В России выявили за сутки 8329 случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 4 871 843.

Германия признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами. Ранее клубы имели такой же правовой статус, как казино, публичные дома и букмекерские конторы.

Космический дрон «Изобретательность» впервые перелетел на Марсе с одной точки на другую. Устройство набрало высоту 10 метров и преодолело 129 метров за 108 секунд.

ФБР рассекретило документы о смерти Курта Кобейна. В них содержатся письма с призывом расследовать гибель фронтмена Nirvana как убийство, а не суицид.

Герой мема «10 Guy», или «Очень накуренный парень» раскрыл свою личность. Теперь он собирается продать вирусную картинку в виде NFT.

Суд Нью-Йорка согласился рассмотреть иск, написанный от имени слонихи. Его подали зоозащитники, которые потребовали переместить животное из одиночного вольера в слоновий заповедник.

Ютьюб-канал Sad Bride Films показал трейлер документального фильма «Волна», посвященного радиостанции «Модерн». На ней в 90-е начинали карьеру Дмитрий Нагиев, Сергей Стиллавин и Сергей Шнуров.

Netflix опубликовал анонс полнометражного фильма «Сейлор Мун». Продолжение популярного сериала выйдет на платформе 3 июня в двух частях.

Биби Рекса выпустила альбом «Better Mistakes» и клип на одну из новых песен. 21 мая в честь релиза пластинки она проведет онлайн-концерт.

Манижа представила клип «Держи меня, Земля» о горе утраты. Solomun и Джейми Фокс показали музыкальное видео на сингл «Ocean». А Пинк опубликовала фантазийную сказку под трек «All I Know So Far».