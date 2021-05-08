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КПСС идет в Госдуму, документы о смерти Кобейна рассекретили и другие новости дня 18:48 Дайджест
Американский дрон «Изобретательность» впервые перелетел на новое место на Марсе 17:25
Netflix показал трейлер продолжения «Сейлор Мун». Фильм выйдет на платформе 3 июня 16:38
Герой мема про накуренного парня раскрыл свою личность. Он готовится продать картинку в виде NFT 16:21
Пинк рассказывает сказку о самой себе в клипе на песню «All I Know So Far» 15:49
Bassiani/Facebook Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами
Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами 15:19
В США суд рассмотрит иск от имени слонихи. Она протестует против условий содержания в зоопарке 14:44
США и Великобритания подготовили рекомендации по защите от российских хакеров 13:47
Первый канал оштрафовали за отсутствие маркировки о СМИ-иноагенте 13:12
Умер Пол Ван Дорен — основатель Vans, в честь которого была названа компания 13:06
MANIZHA/YouTube Манижа выпустила клип на песню «Держи меня, Земля»
Манижа выпустила клип на песню «Держи меня, Земля» 12:40
Биби Рекса выпустила новый альбом «Better Mistakes» 12:13
В России выявили 8329 новых случаев коронавируса 11:45
ФБР рассекретило документы о смерти Курта Кобейна 11:32
Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Ему было 100 лет 9:53
Слава КПСС заявил, что будет выдвигаться в Госдуму 9:03
Scott Legato/Getty Images Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него
Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него Вчера в 21:12
Океан на улицах Лос-Анджелеса в совместном клипе Solomun и Джейми Фокса «Ocean» Вчера в 20:38
Вышел финальный трейлер «Волны» — фильма о радио «Модерн», с которого начинали Нагиев, Рост и Шнуров Вчера в 19:48
Причины массовой гибели нерп на Каспии, посмертный релиз MF Doom и другие новости дня Вчера в 19:18 Дайджест
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Дайджест

КПСС идет в Госдуму, документы о смерти Кобейна рассекретили и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:48

Первый канал оштрафовали за использование видео СМИ-иноагента «Настоящее время» без соответствующей маркировки. Телевещателя обязали выплатить 30 тыс. рублей.

Рэпер Слава КПСС собрался баллотироваться в Госдуму. Он рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру от партии «Зеленая альтернатива».

Спецслужбы США и Великобритании подготовили рекомендации по защите от российских хакеров. Они советуют вовремя обновлять ПО и использовать двухэтапную аутентификацию.

В России выявили за сутки 8329 случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 4 871 843.

Германия признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами. Ранее клубы имели такой же правовой статус, как казино, публичные дома и букмекерские конторы.

Космический дрон «Изобретательность» впервые перелетел на Марсе с одной точки на другую. Устройство набрало высоту 10 метров и преодолело 129 метров за 108 секунд.

ФБР рассекретило документы о смерти Курта Кобейна. В них содержатся письма с призывом расследовать гибель фронтмена Nirvana как убийство, а не суицид.

Герой мема «10 Guy», или «Очень накуренный парень» раскрыл свою личность. Теперь он собирается продать вирусную картинку в виде NFT.

Суд Нью-Йорка согласился рассмотреть иск, написанный от имени слонихи. Его подали зоозащитники, которые потребовали переместить животное из одиночного вольера в слоновий заповедник.

Ютьюб-канал Sad Bride Films показал трейлер документального фильма «Волна», посвященного радиостанции «Модерн». На ней в 90-е начинали карьеру Дмитрий Нагиев, Сергей Стиллавин и Сергей Шнуров.

Netflix опубликовал анонс полнометражного фильма «Сейлор Мун». Продолжение популярного сериала выйдет на платформе 3 июня в двух частях.

Биби Рекса выпустила альбом «Better Mistakes» и клип на одну из новых песен. 21 мая в честь релиза пластинки она проведет онлайн-концерт.

Манижа представила клип «Держи меня, Земля» о горе утраты. Solomun и Джейми Фокс показали музыкальное видео на сингл «Ocean». А Пинк опубликовала фантазийную сказку под трек «All I Know So Far».

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