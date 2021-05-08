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Первый канал оштрафовали за отсутствие маркировки о СМИ-иноагенте

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:12

Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тыс. рублей за использование видео СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на данные портала «Электронное правосудие».

11 марта в эфире ток-шоу «Время покажет» показали фрагменты сюжета телеканала «Настоящее время» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Из‑за этого Роскомнадзор подал в суд на АО «Первый канал».

Ведомство требовало привлечь Первый канал к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных законом «О СМИ». Суд удовлетворил иск по ч. 3 ст. 14.1 КоАП.

В феврале Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки. Спустя несколько дней Минюст объявил о создании третьего в России списка иноагентов — для незарегистрированных общественных организаций. Два предыдущих включали в себя незарегистрированные НКО и средства массовой информации, а также реестр физлиц-иноагентов.

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