перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Bassiani/Facebook Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами
Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами 15:19
В США суд рассмотрит иск от имени слонихи. Она протестует против условий содержания в зоопарке 14:44
США и Великобритания подготовили рекомендации по защите от российских хакеров 13:47
Первый канал оштрафовали за отсутствие маркировки о СМИ-иноагенте 13:12
Умер Пол Ван Дорен — основатель Vans, в честь которого была названа компания 13:06
MANIZHA/YouTube Манижа выпустила клип на песню «Держи меня, Земля»
Манижа выпустила клип на песню «Держи меня, Земля» 12:40
Биби Рекса выпустила новый альбом «Better Mistakes» 12:13
В России выявили 8329 новых случаев коронавируса 11:45
ФБР рассекретило документы о смерти Курта Кобейна 11:32
Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Ему было 100 лет 9:53
Слава КПСС заявил, что будет выдвигаться в Госдуму 9:03
Scott Legato/Getty Images Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него
Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него Вчера в 21:12
Океан на улицах Лос-Анджелеса в совместном клипе Solomun и Джейми Фокса «Ocean» Вчера в 20:38
Вышел финальный трейлер «Волны» — фильма о радио «Модерн», с которого начинали Нагиев, Рост и Шнуров Вчера в 19:48
Причины массовой гибели нерп на Каспии, посмертный релиз MF Doom и другие новости дня Вчера в 19:18 Дайджест
Датские панки Iceage переосмысляют свое звучание на пятом студийном альбоме «Seek Shelter» Вчера в 17:55
Google могут оштрафовать на 94 трлн рублей. Причина — блокировка ютьюб-канала «Царьград»
Google могут оштрафовать на 94 трлн рублей. Причина — блокировка ютьюб-канала «Царьград» Вчера в 17:27
Ученые назвали браконьерство причиной гибели сотен краснокнижных нерп в Дагестане Вчера в 16:57
«Победа» запустит рейсы на Кипр из Екатеринбурга, Перми и Казани Вчера в 16:55
Муж екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой признался в ее убийстве Вчера в 16:07
Отключить рекламу

Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Немецкий бундестаг проголосовал за наделение ночных клубов статусом культурных учреждений. Об этом пишут Dazed и The Art Newspaper.

Инициативу поддержали члены почти всех парламентских партий — Социал-демократической и Свободной демократической, зеленых и левых, ХДС и ХСС. Ранее они основали при бундестаге Парламентский форум клубной культуры и ночной жизни.

До этого клубы считались развлекательными заведениями наряду с казино, букмекерскими конторами и публичными домами. Теперь они имеют такой же правовой статус, как музеи, концертные залы и театры. Это дает им государственную поддержку и делает менее уязвимыми перед изменениями в городском пространстве — повышением арендной платы и джентрификацией.

В Конфедерации музыкальных заведений Германии поддержали решение парламентариев. «Клубы — это учреждения культуры, которые формируют самобытность городских районов как неотъемлемую часть культурной и экономической жизни», — заявила генеральный директор организации Памела Шобесс.

Берлинские клубы ежегодно привлекают в город до трех миллионов человек. Согласно недавнему исследованию, только в 2018 году посетители клубов принесли Берлину 1,5 млрд евро (134 млрд рублей по текущему курсу).

С инициативой признать берлинские клубы культурными учреждениями представители индустрии выступили в феврале 2020 года. Они отмечали, что ночные заведения притягивают в город множество туристов, но сами же и страдают от этого — арендная плата в центре растет, и клубы вынуждены перебираться на окраины или вовсе закрываться.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Бундестаг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить