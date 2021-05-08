Германия официально признала ночные клубы культурными учреждениями наряду с музеями и театрами

Немецкий бундестаг проголосовал за наделение ночных клубов статусом культурных учреждений. Об этом пишут Dazed и The Art Newspaper.

Инициативу поддержали члены почти всех парламентских партий — Социал-демократической и Свободной демократической, зеленых и левых, ХДС и ХСС. Ранее они основали при бундестаге Парламентский форум клубной культуры и ночной жизни.

До этого клубы считались развлекательными заведениями наряду с казино, букмекерскими конторами и публичными домами. Теперь они имеют такой же правовой статус, как музеи, концертные залы и театры. Это дает им государственную поддержку и делает менее уязвимыми перед изменениями в городском пространстве — повышением арендной платы и джентрификацией.

В Конфедерации музыкальных заведений Германии поддержали решение парламентариев. «Клубы — это учреждения культуры, которые формируют самобытность городских районов как неотъемлемую часть культурной и экономической жизни», — заявила генеральный директор организации Памела Шобесс.

Берлинские клубы ежегодно привлекают в город до трех миллионов человек. Согласно недавнему исследованию, только в 2018 году посетители клубов принесли Берлину 1,5 млрд евро (134 млрд рублей по текущему курсу).

С инициативой признать берлинские клубы культурными учреждениями представители индустрии выступили в феврале 2020 года. Они отмечали, что ночные заведения притягивают в город множество туристов, но сами же и страдают от этого — арендная плата в центре растет, и клубы вынуждены перебираться на окраины или вовсе закрываться.