Netflix показал трейлер продолжения «Сейлор Мун». Фильм выйдет на платформе 3 июня

Видео показывает любимых героев франшизы — Такседо Маска, малышку Сейлор Чиби Мун и девятерых воинов в матросках. В фильме им придется столкнуться с новой угрозой — желающей захватить Землю волшебницей и ее приспешницами из «Цирка темной луны».

Картина под названием «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie» появится на Netflix 3 июня. Она выйдет в двух частях. Режиссером проекта выступила японский режиссер аниме Тиаки Кон — ранее она работала над третьим сезоном мультсериала «Sailor Moon Crystal».

Сверхуспешную франшизу «Сейлор Мун» придумала художница Наоко Такэути. В 1992 году она опубликовала мангу о девушках-воинах. В том же году появился первый аниме-сериал, посвященный Сейлор Мун и ее подругам.

К 20-летию франшизы на телеэкраны вышел второй мультсериал по мотивам «Сейлор Мун». Также были сняты несколько полнометражных фильмов, выпущены множество компьютерных игр и поставлены более 20 мюзиклов.