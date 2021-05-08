Американский дрон «Изобретательность» впервые перелетел на новое место на Марсе

Космический дрон «Изобретательность» (Ingenuity) впервые перелетел на новое место на Марсе в ходе своего пятого полета в атмосфере планеты. Об этом сообщило НАСА.

«Изобретательность» перемещался по территории Марса в течение 108 секунд. За это время он набрал высоту 10 метров и пролетел 129 метров. Перед посадкой дрон сделал цветные фотографии поверхности планеты.