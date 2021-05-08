Американский дрон «Изобретательность» впервые перелетел на новое место на Марсе

Космический дрон «Изобретательность» (Ingenuity) впервые перелетел на новое место на Марсе в ходе своего пятого полета в атмосфере планеты. Об этом сообщило НАСА.
«Изобретательность» перемещался по территории Марса в течение 108 секунд. За это время он набрал высоту 10 метров и пролетел 129 метров. Перед посадкой дрон сделал цветные фотографии поверхности планеты.
Марсоход «Настойчивость» запечатлел перелет «Изобретательности». Кроме того, 30 апреля он также записал звук полета дрона в атмосфере Марса. Это произошло во время четвертого полета устройства.
«Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», — сказал руководитель проекта SuperCam Mars Дэвид Мимун.
«Изобретательность» — первый в истории освоения Марса летательный аппарат. Он прибыл на планету вместе с марсоходом «Настойчивость» в ночь с 18 на 19 февраля 2021 года. Спустя месяц вертолетный дрон впервые отправился в полет.