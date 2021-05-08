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Пинк рассказывает сказку о самой себе в клипе на песню «All I Know So Far»

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:49

Американская певица Пинк представила фантазийный клип на песню «All I Know So Far» («Все, что я знаю сейчас»), предваряющую одноименный альбом с лайв-записями. Видео опубликовали на ютьюб-канале артистки.

В ролике Пинк рассказывает дочери сказку о самой себе — трудном подростке, конфликтовавшем с матерью и всеми вокруг. Героиня истории проходит множество испытаний, блуждает среди безликих людей, попадает под дождь из ножей и встречает богиню в образе Шер.

В клипе артистка встречает своего супруга Кэри Харта — он оказывается единственным, кто выдерживает напор Пинк. В финале видео певица сжигает дом своего детства, символизирующий, очевидно, ее непростое прошлое, и воссоединяется с матерью.

Видео снял режиссер Дейв Мейерс, ранее работавший с Дрейком («Laugh Now Cry Later»), Гарри Стайлзом («Adore You»), Эдом Шираном и Трэвисом Скоттом («Antisocial»), Билли Айлиш («Bad Guy»), Тейлор Свифт («Me!») и Арианой Гранде («No Tears Left to Cry»).

21 мая на Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о Пинк, его снял Майкл Грейси. В этот же день певица выпустит альбом с 16 лайв-записями, в том числе хитами группы Queen.

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