Биби Рекса выпустила новый альбом «Better Mistakes»

«Вот оно! Именно такой альбом я давно мечтала записать. Я всегда откровенно говорю о себе и своей жизни. На этот раз, после стольких лет работы, я могу сказать все, что мне нужно. Надеюсь, что вам он понравится так же сильно, как и мне. Это, черт возьми, настоящая Биби Рекса», — говорится в заявлении певицы, распространенном Warner Music Russia.

Номинантка на «Грэмми», американская певица албанского происхождения Биби Рекса выпустила второй студийный альбом «Better Mistakes». Послушать его можно на большинстве стриминговых площадок.

Вместе с выходом пластинки Рекса представила клип на песню «Break My Heart Myself», записанную с Трэвисом Баркером из Blink-182.

В честь релиза артистка проведет онлайн-концерт, на котором исполнит новые песни. Он начнется 21 мая, в 4.00 по Москве, а после его окончания запись выступления будет доступна в течение 24 часов. Билеты и эксклюзивный мерч ищите тут.

Биби Рекса дважды становилась номинанткой на премию «Грэмми», а также является обладательницей премий Billboard Music Awards и MTV VMA. В 2018 году вышел ее дебютный альбом «Expectations». В 2020-м Рекса выпустила сингл «Baby I’m Jealous», записанный при участии Doja Cat. Клип на песню набрал более 55 млн просмотров на ютьюбе.