Герой мема про накуренного парня раскрыл свою личность. Он готовится продать картинку в виде NFT

Герой мема «10 Guy», или «Очень накуренный парень» раскрыл свою личность спустя почти десятилетие славы в интернете. Еще в апреле он завел в твиттере официальный аккаунт «10 Guy», а 6 мая опубликовал там видео, в котором объявил себя человеком на популярном снимке. Среди прочего в твиттере «Накуренного парня» появлялось объявление, что мем в скором времени будет выпущен в виде невзаимозаменямого токена (NFT).

Портал Know Your Meme встретился с парнем, остекленевший взгляд которого стал вирусным в начале десятых, и раскрыл его имя — Коннор Синклер. Молодой человек рассказал, что мем обрел популярность, когда ему было 18 лет, и он только начинал учебу в университете. Хотя большинство людей и не знали, кто изображен на фотографии, Синклер никогда не делал из этого тайны. О его связи с мемом были в курсе его друзья и их знакомые. А люди на улице то и дело узнавали накуренного парня и просили с ним сфотографироваться.

© Know Your Meme

По словам Синклера, мем сыграл важную роль в его личной жизни. Он познакомился со своей партнершей Люси, когда она попросила совместный снимок. Пара уже шесть лет вместе, у них есть общий дом и маленькая собачка Мози. Молодой человек признался, что ему поступало множество сообщений о продвижении образа: от настольных игр до снэков. Но он от всего отказывался, поскольку сомневался в успехе и считал все это неискренним. Синклер решил раскрыть свою личность на волне популярности NFT. С ним связался герой мема «Брайан-неудачник», а также Крис Торрес, создавший гифку с Nyan Cat. Они оба недавно смогли неплохо заработать на криптоаукционах.

Подробности по теме Что стало с героями самых популярных мемов. И как они научились зарабатывать с приходом NFT Что стало с героями самых популярных мемов. И как они научились зарабатывать с приходом NFT