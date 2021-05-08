Манижа выпустила клип на песню «Держи меня, Земля»

Композиция посвящена потери близкого человека. По словам Манижи, она не могла выпустить эту песню в течение 11 лет. Певица исполняла «Держи меня, Земля» несколько раз на сольных концертах, но «редко могла допеть до конца — в горле застревал ком».

«Мы рождены, выращены землей, мы кидаемся к ней в минуты отчаяния — успокоиться, обрести баланс. Она учит: всегда можно начать с начала — пустить новый здоровый росток даже на пепелище», — сказала артистка.

Накануне Манижа вылетела в Роттердам, где она примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Он пройдет с 18 по 22 мая. В Нидерландах певица исполнит песню «Russian Woman», из‑за которой подверглась травле в России, но была номинирована на Eurostory Award.