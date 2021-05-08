В России выявили 8329 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8329 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 57 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 871 843. За последние сутки вылечились 8255 человек, за все время — 4 488 615. За сутки умерли 370 человек, за весь период — 112 992.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 156 млн человек, 3,25 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,6 млн), на втором — Индия (21,8 млн). За ними идут Бразилия (15 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (4,9 млн).