В России выявили 8329 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8329 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 57 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.