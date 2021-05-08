Слава КПСС заявил, что будет выдвигаться в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, решил принять участие в выборах в Госдуму. Об этом он заявил во время стрима на своем ютьюб-канале.

«Друзья, внимание, это не постирония и не учебная тревога. Я принял решение в сентябре выдвигаться в Государственную Думу Российской Федерации. Я пообщался со своими друзьями из партии „Зеленая Альтернатива“. Там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы. И вместе с „Зеленой альтернативой“, если они меня решат поддержать, я выдвинусь от этой партии», — заявил артист.

«Я сходил на митинги, посмотрел, как люди заряжены на перемены. В условиях, когда оппозиция буквально перестала существовать, должен появиться какой‑то сильный лидер у оппозиции. Я подумал: почему не я? Я давно говорил, что зеленые анархисты мои ребята. Вместе с ребятами из партии мы подготовили интересные законопроекты» — добавил он.

Пресс-секретарь «Зеленой альтернативы» Михаил Гайдай подтвердил «Дождю», что партия ведет переговоры со Славой КППСС. По его словам, сейчас решается вопрос, будет ли Машнов выдвигаться по одномандатному округу или партийному списку.

«Зеленая альтернатива» была основана в 2019 году экоактивистом, членом Общественной палаты Московской области Русланом Хвостовым. Своим неформальным лидером партия называет художника Васю Ложкина.

Источники «Коммерсанта», близкие к администрации президента говорили, что проект «Зеленой альтернативы» был согласован в Кремле. По данным «Ведомостей», малые партии нужны властям, чтобы «Единая Россия» получила дополнительные мандаты по партийным спискам. Это планируют сделать за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших пятипроцентный барьер.