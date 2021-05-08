США и Великобритания подготовили рекомендации по защите от российских хакеров

Спецслужбы Великобритании и США подготовили рекомендации по защите от российских хакерских атак. Их опубликовали на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Документ, как надеются его авторы, поможет противостоять деятельности хакерских группировок, связанных со Службой внешней разведки России (СВР). Среди таких организаций упоминаются Cozy Bear, The Dukes and APT29.

IT-мошенники, по мнению создателей рекомендаций, используют различные методы и инструменты для атаки «иностранных правительственных и дипломатических структур, аналитических центров, медицинских и энергетических организаций».

Для защиты от них британские и американские спецслужбы советуют устанавливать обновления ПО, следить за подозрительными электронными письмами, хранить меньше конфиденциальной информации и использовать двухэтапную аутентификацию.

Такие рекомендации сформировали специалисты из различных ведомств, в том числе сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности и Агентства национальной безопасности США.