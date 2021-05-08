В США суд рассмотрит иск от имени слонихи. Она протестует против условий содержания в зоопарке

Суд Нью-Йорка рассмотрит иск, написанный от имени слонихи Хеппи, проживающей в зоопарке Бронкса. Этот процесс будет первым в США, в котором заявителем выступает не человек, сообщил фонд Nonhuman Rights Project.

Активисты организации в 2018 году выступили с протестом против условий содержания Хеппи. Слониха более 40 лет живет в вольере одна, не имея возможности общаться с другими животными своего вида. Зоозащитники создали петицию за перемещение Хеппи в заповедник.

Суд первой инстанции отклонил обращение от имени слонихи. Однако апелляционный суд оказался готов рассмотреть ходатайство. Теперь ему предстоит решить, нарушалось ли право Хеппи на физическую свободу.