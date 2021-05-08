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В США суд рассмотрит иск от имени слонихи. Она протестует против условий содержания в зоопарке

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:44

Суд Нью-Йорка рассмотрит иск, написанный от имени слонихи Хеппи, проживающей в зоопарке Бронкса. Этот процесс будет первым в США, в котором заявителем выступает не человек, сообщил фонд Nonhuman Rights Project.

Активисты организации в 2018 году выступили с протестом против условий содержания Хеппи. Слониха более 40 лет живет в вольере одна, не имея возможности общаться с другими животными своего вида. Зоозащитники создали петицию за перемещение Хеппи в заповедник.

Суд первой инстанции отклонил обращение от имени слонихи. Однако апелляционный суд оказался готов рассмотреть ходатайство. Теперь ему предстоит решить, нарушалось ли право Хеппи на физическую свободу.

Представители фонда собирают онлайн-подписи к требованию отправить Хеппи в заповедник, где она сможет жить среди других слонов. К петиции присоединились уже более 1,5 млн человек, в том числе знаменитые ученые и юристы.

В данный момент Хеппи живет в вольере площадью более 8000 квадратных метров. Изначально у нее была соседка — слониха Пегги. Однако животные не поладили с друг другом, и Пегги перевели на иную территорию.

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