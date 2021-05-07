Океан на улицах Лос-Анджелеса в совместном клипе Solomun и Джейми Фокса «Ocean»

Боснийско-немецкий диджей Solomun записал в коллаборации с голливудским актером и певцом Джейми Фоксом новый сингл «Ocean». В клипе на него Фокс гуляет по ночным улицам и подъездам Лос-Анджелеса, в которые врывается океан и его обитатели.

Ocean — пятый сингл с грядущего альбома Solomun «Nobody Is Not Loved», релиз которого намечен на 28 мая. В него также войдут фиты с ÄTNA, Isolation Berlin, Planningtorock, Zoot Woman, Анной Кларк и другими артистами.