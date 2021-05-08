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ФБР рассекретило документы о смерти Курта Кобейна

Семён Гудошников
Сегодня в 11:32

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало архивные документы о смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна. Они доступны на сайте ведомства.

Досье занимает всего 10 страниц и представляет собой два письма с призывом расследовать смерть Кобейна как убийство, а не самоубийство, и ответы правоохранителей на них.

В одном из обращений утверждается, что на ружье, из которого застрелился музыкант, якобы не было его отпечатков пальцев, а в своей последней записке Кобейн ничего не говорил о своем желании умереть — приписка об этом якобы была сделана другим почерком и добавлена уже позже.

«Миллионы поклонников во всем мире хотели бы, чтобы несоответствия, связанные с его смертью, были устранены раз и навсегда», — говорится в другом письме.

Ответы на них, составленные разными сотрудниками ФБР, содержат почти идентичные формулировки. «Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства. Однако большинство расследований убийств находятся в юрисдикции властей штата и местных чиновников», — сказано в них.

По словам ведомства, чтобы ФБР инициировало расследование жалобы, должны быть представлены факты, показывающие нарушение федерального закона. «Основываясь на информации, которую вы предоставили, мы не можем обнаружить никакого нарушения федерального закона. Поэтому мы не способны предпринять каких‑либо следственных действий в этом случае», — говорится в документах.

Еще одним документом в файле является сообщение, отправленное в офисы ФБР в январе 1997 года кинокомпанией Cosgrove/Meurer Productions, которая занималась производством документального сериала «Неразгаданные тайны» (один из эпизодов шоу, посвященный смерти фронтмена Nirvana, позже вышел на ТВ).

В документе приводится краткое изложение позиции частного сыщика из Лос-Анджелеса Тома Гранта, который называл вывод о самоубийстве музыканта поспешным. Он, в частности, считал предсмертную записку Кобейна письмом поклонникам о завершении музыкальной карьеры, а ее часть, по мнению сыщика, была подделана. Детектив призывал ФБР вновь открыть расследование.

27-летний фронтмен Nirvana умер 5 апреля 1994 года. По версии следствия, он вколол себе несовместимую с жизнью дозу героина и выстрелил в голову из ружья. Вскоре после его смерти появились версии об убийстве музыканта.

Том Грант, изначально нанятый супругой Кобейна Кортни Лав, пришел к выводу, что заказчицей убийства могла стать сама Лав. По его версии, отношения пары в последние месяцы находились в критическом состоянии, и девушка решила избавиться от мужа, чтобы избежать развода.

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