«Модерн» — первое независимое петербургское радио в FM-диапазоне, с которого начинали карьеру Дмитрий Нагиев , Сергей Рост , Геннадий Бачинский , Сергей Стиллавин, Сергей Шнуров и другие звезды.

На ютьюб-канале Sad Bride Films появился финальный трейлер документальной ленты «Волна» — о радиостанции «Модерн», популярной в 90-е.

В фильме экс-ведущие «Модерна» поговорят о феномене радиовещания в 90-е, вкусе свободы и причинах конца радиостанции.

Авторами ленты выступили шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Сергей Романов, редактор «Бумаги» Елизавета Ивантей и выпускники факультета журналистики СПбГУ.

Премьера «Волны» приурочена к 20-летию со дня последнего эфира на «Модерне». Картина появится на ютьюбе 10 июля 2021 года.