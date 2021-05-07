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Вышел финальный трейлер «Волны» — фильма о радио «Модерн», с которого начинали Нагиев, Рост и Шнуров

Семён Гудошников
Сегодня в 19:48

На ютьюб-канале Sad Bride Films появился финальный трейлер документальной ленты «Волна» — о радиостанции «Модерн», популярной в 90-е.

«Модерн» — первое независимое петербургское радио в FM-диапазоне, с которого начинали карьеру Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, Геннадий Бачинский, Сергей Стиллавин, Сергей Шнуров и другие звезды.

В фильме экс-ведущие «Модерна» поговорят о феномене радиовещания в 90-е, вкусе свободы и причинах конца радиостанции.

Авторами ленты выступили шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Сергей Романов, редактор «Бумаги» Елизавета Ивантей и выпускники факультета журналистики СПбГУ.

Премьера «Волны» приурочена к 20-летию со дня последнего эфира на «Модерне». Картина появится на ютьюбе 10 июля 2021 года.

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